Один из боеприпасов оккупантов застрял прямо в асфальте. Очевидец опубликовал видеодоказательство.

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Мужчина отметил, что снаряд упал в нескольких десятках метров от его дома. Однако, к счастью, оружие не сработало.

Снаряд возле жилого дома: смотрите видео

Неразорванные снаряды в городе

Дома николаевцев россияне атаковали из реактивных систем залпового огня "Смерч". Из-за этого вспыхнули 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности. Пока нет информации о жертвах и пострадавших.

Спасатели заявили, что российские убийцы оставили многочисленные неразорванные снаряды в жилом секторе. Мэр Александр Сенкевич подчеркнул, что россияне цинично целились в Николаеве именно по домам мирных жителей.

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