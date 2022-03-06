Местные жители подняли украинский флаг под сопровождение гимна и возгласы "Слава Украине!". Судьба тряпки неизвестна.

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Напомним, что мужественные украинцы не устают защищать свою землю перед российскими орками, бомбящими мирное население нашей страны. Гражданские в Сватове не побоялись вооруженных военных и не пропустили их колонну.

Жители Старобельска поднимают украинское знамя: смотрите красноречивое видео

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