Местные жители подняли украинский флаг под сопровождение гимна и возгласы "Слава Украине!". Судьба тряпки неизвестна.
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Напомним, что мужественные украинцы не устают защищать свою землю перед российскими орками, бомбящими мирное население нашей страны. Гражданские в Сватове не побоялись вооруженных военных и не пропустили их колонну.
Жители Старобельска поднимают украинское знамя: смотрите красноречивое видео
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