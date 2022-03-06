Місцеві жителі підняли український прапор під супровід держаного гімну та вигуки "Слава Україні!".

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Нагадаємо, що мужні українці не втомлюються захищати своєї землі перед російськими орками, які бомбардують мирне населення нашої країни. Цивільні у Сватовому не побоялися озброєних військових та не пропустили їхню колону.

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