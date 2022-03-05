Навіть попри те, що часто своїх поранених росіяни покидають, їм доводиться госпіталізовувати велику кількість орків. На Луганщині 5 березня вже доставили в лікарні 650 прихильників "русского мира".

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Поле бою вже вкрите трупами окупантів

Російські окупанти почали наступ піхоти під прикриттям танків. Проте їх це не рятує, від куль і артилерії наших захисників. Поки наші воїни стійко утримують позиції, ворогів доставляють до лікарень.

Здебільшого лікарі оцінюють стан орків як важкий. Але їм ще досить сильно пощастило.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників,

– зазначили в Операції об'єднаних сил.

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