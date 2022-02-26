Посольство Украины поблагодарило небезразличных узбекистанцев и наших соотечественников за поддержку.
Важно Держитесь, мы с вами – грузины вышли на акции против власти, которая не поддержала Украину
Житель столицы Мирзаер Эркинов, принесший цветы и записку, подчеркнул, что выступает против войны и агрессии.
Пока украинские мужчины проливают кровь за Родину и свободу, русские солдаты становятся жертвами пустых идей правительства. Это очень, очень грустно,
– сказал Эркинов.
В записках украинцам желают сил и терпения.