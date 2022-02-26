Посольство Украины поблагодарило небезразличных узбекистанцев и наших соотечественников за поддержку.

Важно Держитесь, мы с вами – грузины вышли на акции против власти, которая не поддержала Украину

Житель столицы Мирзаер Эркинов, принесший цветы и записку, подчеркнул, что выступает против войны и агрессии.

Пока украинские мужчин ы проливают кровь за Родину и свободу, русские солдаты становятся жертвами пустых идей правительства. Это очень, очень грустно,

– сказал Эркинов.