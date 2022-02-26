Посольство України подякувало небайдужим узбекистанцям та нашим співвітчизникам за підтримку.

Важливо Тримайтесь, ми з вами, – грузини вийшли на акції проти влади, яка не підтримала Україну

Житель столиці Мірзаєр Еркінов, який приніс квіти та записку, наголосив, що виступає проти війни та агресії.

Поки українські мужі проливають кров за Батьківщину та свободу, російські солдати стають жертвами порожніх ідей уряду. Це дуже, дуже сумно,

– сказав Еркінов.

У записках українцям бажають сил та терпіння.