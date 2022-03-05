Жители Тернопольщины собирают подписи о закрытии неба над Украиной

В Тернопольской области жители массово подписывают петицию о немедленном закрытии воздушного пространства над Украиной.

Важно применять все инструменты, чтобы остановить войну и спасти жизнь людей. Каждый день промедления с закрытием неба над Украиной – тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, а еще – разрушенные города, больницы, школы, детские сады.

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Поэтому украинцы еще раз обращаются к европейским лидерам с просьбой закрыть небо над Украиной. Сегодня такую ​​петицию подписали сотни жителей Тернопольщины. К сбору подписей присоединилась Людмила Савчук – жительница Киева. Спасаясь от войны, она с детьми и внуками приехала в Тернополь.

"Нас бомбят. Мы очень боимся за своих детей и внуков. Поэтому просим весь мир нас услышать. Закройте небо над Украиной, чтобы нас не бомбили. Мы не хотим покидать свои дома. Мы хотим, чтобы настал конец войне. Хотим только мира", – сказала Людмила Савчук.

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