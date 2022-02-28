Параллельно с Винницей сирены завили во Львове, Ровно, Хмельницке и Днепре.
Важно Это были худшие 5 дней, – Зеленский
Заметим, что в Виннице в течение 28 февраля сирены звучали неоднократно.
Если вы услышали сирены, необходимо срочно
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- Быстро одеться.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!