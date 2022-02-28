Параллельно с Винницей сирены завили во Львове, Ровно, Хмельницке и Днепре.

Важно Это были худшие 5 дней, – Зеленский

Заметим, что в Виннице в течение 28 февраля сирены звучали неоднократно.

Если вы услышали сирены, необходимо срочно

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию. Быстро одеться. Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет. Взять индивидуальные средства защиты, заблаговременно подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем следовать до ближайшего защитного сооружения.

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