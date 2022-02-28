Паралельно із Вінницею сирени завили у Львові, Рівному, Хмельницьку та Дніпрі.

Важливо Це були найгірші 5 днів, – Зеленський

Зауважимо, що у Вінниці протягом 28 лютого сирени звучали неодноразово.

Якщо ви почули сирени, необхідно терміново

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила. Швидко одягнутися. Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло. Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

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