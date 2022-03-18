Вознесенский городской голова Евгений Величко рассказал, что россияне атаковали город в 6:05.
Читайте также В Николаеве временно не работают несколько котельных: отсутствует электроснабжение
Враг обстрелял Вознесенск
Были прилеты – авиаудар, из самолета было выпущено примерно шесть ракет, четыре взрыва мы слышали точно,
– сообщил Величко.
По состоянию на 09:00, информации о травмированных и погибших нет. По словам мэра, пострадавших среди мирного населения нет точно.
"Сейчас напряженная ситуация из-за упавших ракет, а так в принципе все работает. Запустили автобусы, они курсируют по городу, занимаемся гуманитарными вопросами, временной переправой – работаем", – добавил городской голова.
Кроме того, в городе продолжают работу спасатели. Они борются с четырьмя очагами пожара, возникшими после обстрелов.
Местное население самостоятельно восстанавливает дома
В то же время, жители Вознесенска уже самостоятельно начали восстанавливать дома после атаки российских захватчиков. В сети обнародовали соответствующее видео.
Люди восстанавливают поврежденные дома: смотрите видео