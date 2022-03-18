Вознесенський міський голова Євгеній Величко розповів виданню, що росіяни атакували місто о 6:05.
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Ворог обстріляв Вознесенськ
Були прильоти – авіаудар, з літака було випущено приблизно 6 ракет, 4 вибухи ми чули точно,
– повідомив Величко.
Станом на 09:00 інформації про травмованих та загиблих немає. За словами міського голови, постраждалих серед мирного населення немає точно.
"Зараз напружена ситуація через те, що впали ракети, а так в принципі все працює. Запустили автобуси, вони курсують містом, займаємось гуманітарними питаннями, тимчасовою переправою – працюємо", – додав міський голова.
Крім того, у місті продовжують працювати рятувальники. Вони борються з 4 осередками пожежі, які виникли після обстрілів.
Місцеве населення самотужки відновлює будинки
Водночас жителі Вознесенська вже самостійно почали відновлювати будинки після атаки російських загарбників. У мережі оприлюднили відповідне відео.
Люди відновлюють пошкоджені будинки: дивіться відео