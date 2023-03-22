До этого здание держалось на подключении "от строителей" годами и не имело мощностей для нормального функционирования.

Читайте также ЖК "Малинки" получит электроснабжение, когда застройщик подключит дом к сети, – ДТЭК

Теперь жители ЖК "Малинки" ждут компенсации

Как сообщали жильцы дома, несмотря на оплаченные счета и выданные техусловия, в ДТЭК годами не выполнялось подключение.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда юристы управляющей компании "Коин" и жители нашли законную процедуру заставить монополиста – оказывается, если нарушить сроки работ после оплаты счетов более чем на 225 дней, то нужно выполнить работы не только срочно, но еще и бесплатно.



"Малинки" уже подали в суд иск / Фото odessa.online

Такой механизм уже подтвердил государственный регулятор в области электроэнергетики НКРЭКУ. "Малинки" уже подали соответствующий иск в суд, убеждены, что их пример вдохновит десятки других ЖК по всей стране постоять за свои права перед монополистами.