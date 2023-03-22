До цього будинок тримався на підключенні "від будівельників" роками й не мав потужностей для нормального функціонування.

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Тепер мешканці ЖК "Малинки" чекають на компенсацію

Як повідомляли мешканці будинку, попри оплачені рахунки та видані техумови, у ДТЕК роками не виконували підключення.

Справа зрушила з мертвої точки, коли юристи управляючої компанії "Коїн" і мешканці знайшли законну процедуру примусити монополіста – виявляється, якщо порушити терміни робіт після оплати рахунків більше ніж на 225 днів, то потрібно виконати роботи не тільки терміново, але ще й безкоштовно.



"Малинки" вже подали позов до суду / Фото odessa.online

Такий механізм вже підтвердив державний регулятор у сфері електроенергетики НКРЕКП. "Малинки" вже подали відповідний позов до суду, вони переконані, що їхній приклад надихне десятки інших ЖК по всій країні постояти за свої права перед монополістами.