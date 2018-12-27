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      Жители 7 областей Украины рискуют получить посылки с опозданием

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      В 7 областях Украины могут быть проблемы с доставкой почты из-за плохой погоды
      В 7 областях Украины могут быть проблемы с доставкой почты из-за плохой погоды / Соцсети

      Из-за сложных погодных условий, охвативших Украину, в семи областях ожидаются проблемы с доставкой корреспонденции и посылок.

      Об этом сообщает "Укрпочта" на своем официальном сайте.

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      По словам представителей государственного предприятия, проблемы с доставкой почты возможны в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

      Также в "Укрпочте" заверили, что они делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

      Укрпошта, негода, погода, посилки, пошта, кореспонденція Регионы Украины, где возможны проблемы с доставкой почты

      Напомним, ухудшение погоды в Украине произошло из-за влияния активного циклона Тете, в результате чего по меньшей мере пять украинских областей (Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Сумская область) оказались в снежном плену.

      Теги: Новости Украины Укрпошта Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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