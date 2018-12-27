Жители 7 областей Украины рискуют получить посылки с опозданием

Из-за сложных погодных условий, охвативших Украину, в семи областях ожидаются проблемы с доставкой корреспонденции и посылок.

Об этом сообщает "Укрпочта" на своем официальном сайте.

Читайте также: Какая сейчас ситуация на дорогах Украины из-за непогоды: пробки и ограничение движения

По словам представителей государственного предприятия, проблемы с доставкой почты возможны в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Также в "Укрпочте" заверили, что они делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Регионы Украины, где возможны проблемы с доставкой почты

Напомним, ухудшение погоды в Украине произошло из-за влияния активного циклона Тете, в результате чего по меньшей мере пять украинских областей (Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская и Сумская область) оказались в снежном плену.