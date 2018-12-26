В Украине бушует циклон Тете: пять областей в эпицентре снежного коллапса

Из-за активности циклона над Украиной и вызванных им снежных метелей образовались километровые пробки, сотни автомобилей оказались в снежных ловушках. А еще среди последствий – сотни обесточенных домов и вынужденные каникулы в школах.

Под ударом холодной стихии – Черкасщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Кировоградщина и Сумщина. Коммунальщики, энергетики и спасатели работают в усиленном режиме и призывают водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости.

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Снег парализовал автодороги Полтавщины. Из-за сложной ситуации на дорогах здесь даже на время запретят въезд для любого транспорта, чтобы дорожники могли полноценно расчистить дорогу. В Великобагачанском районе образовался затор в 20 километров длиной. Также затруднено движение и на трассе Золотоноша – Кременчуг.



Снег парализовал автопути Полтавщины

Длинные пробки и транспорт в снежных сугробах – такая ситуация на автодорогах Черкасской области. Из-за непогоды здесь ввели ограничения движения для фур. За двое суток спасатели вытащили из снежных ловушек более 500 автомобилей. Как рассказал один из спасателей, только в течение утра 26 декабря добыто из сугробов 66 транспортных средств, для помощи людям на Золотоношском кольце установлен пункт обогрева.

Наихудшая ситуация сложилась в Чернобаевском районе, здесь затруднено движение на трассе Борисполь – Запорожье. Для спасательных работ было дополнительно привлечено четыре автомобиля повышенной проходимости, много транспорта из воинской части Золотоноши и БТР Нацполиции,

– сообщил спикер управления ГСЧС Черкасской области Виталий Шульга.

Из-за непогоды в местных школах остановили обучение. Коммунальщики хоть и работают в усиленном режиме, однако не все дороги и тротуары в городе могут должным образом расчистить, кое-где снежные сугробы достигают полуметра высотой.



Длинные пробки и транспорт в сугробах – такая ситуация на автодорогах Черкасской области

Из-за сложных погодных условий приостановили обучение и в школах Кропивницкого. Дети выйдут на учебу 9 января. Ночь выдалась горячей для местных спасателей. На дорогах области из снежных заносов вытащили 4 рейсовых автобуса и две кареты скорой. В общем из сугробов освобождали более 80 автомобилей.



Из-за сложных погодных условий приостановили обучение и в школах Кропивницкого

На Сумщине за двое суток выпала месячная норма осадков. Больше всего засыпало южные районы – там сильные порывы ветра образовывали снежные сугробы высотой до метра. Снегоочистительная техника работает круглосуточно, спасатели за минувшие сутки помогли выбраться из снежных ловушек более чем 60 транспортным средствам. Сейчас снежить перестало, но, по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся ночью.



На Сумщине за двое суток выпала месячная норма осадков

Непростые погодные условия, обусловленные активным циклоном Тете, продержатся в большинстве областей Украины до конца недели.