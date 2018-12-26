15:54
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      В Україні вирує активний циклон Тете: п'ять областей у епіцентрі снігового колапсу

      380 Читать новость на русском

      Через активність циклону над Україною та спричинені ним снігові заметілі утворилися кілометрові затори, сотні автомобілів опинилися у снігових пастках. А ще серед наслідків – сотні знеструмлених осель та вимушені канікули у школах.

      Під ударом холодної стихії – Черкащина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кіровоградщина і Сумщина. Комунальники, енергетики та рятувальники працюють у посиленому режимі та закликають водіїв утриматись від поїздок без нагальної потреби.

      Читайте також: Негода в Україні: 479 населених пунктів залишилися без електрики

      Сніг паралізував автошляхи Полтавщини. Через складну ситуацію на дорогах тут навіть на певний час заборонять в'їзд для будь-якого транспорту, щоб дорожники могли повноцінно розчистити дорогу. У Великобагачанському районі утворився затор у 20 кілометрів довжиною. Також ускладнений рух і на трасі Золотоноша-Кременчук.

      Полтава
      Сніг паралізував автошляхи Полтавщини

      Довжелезні затори та транспорт у снігових заметах – така ситуація на автошляхах Черкащини. Через негоду тут ввели обмеження руху для фур. За дві доби рятувальники витягли зі снігових пасток понад 500 автомобілів. Як розповів один з рятувальників, тільки протягом ранку 26 грудня видобуто із заметів 66 транспортних засобів, для допомоги людям на Золотоніському кільці встановлено пункт обігріву.

      Найгірша ситуація склалася у Чорнобаївському районі, тут далі ускладнений рух на трасі Борисполь-Запоріжжя. Для рятувальних робіт було додатково залучено чотири автомобілі підвищеної прохідності, багато транспорту із військової частини Золотоноші та БТР нацполіції,
      – повідомив речник управління ДСНС Черкащини Віталій Шульга.

      Через негоду у місцевих школах зупинили навчання. Комунальники, хоч і працюють у посиленому режимі, не всі дороги та тротуари у місті спроможні належно розчистити, подекуди снігові кучугури сягають півметра заввишки.

      Черкаси
      Довжелезні затори та транспорт у заметах – така ситуація на автошляхах Черкащини

      Через складні погодні умови призупинили навчання й у школах Кропивницького. Діти вийдуть на навчання 9 січня. Ніч видалась гарячою для місцевих рятувальників. На шляхах області зі снігових заметів витягли 4 рейсові автобуси та дві карети швидкої. Загалом з кучугур визволяли більш як 80 автівок.

      Кропивницький
      Через складні погодні умови призупинили навчання й у школах Кропивницького

      На Сумщині за дві доби випала місячна норма опадів. Найбільше засипало південні райони – там сильні пориви вітру утворювали снігові замети заввишки до метра. Снігоочисна техніка працює цілодобово, рятувальники за минулу добу допомогли вибратися із снігових пасток понад 60 транспортним засобам. Наразі сніжити перестало, але, за прогнозами синоптиків, опади продовжаться вночі.

      Суми
      На Сумщині за дві доби випала місячна норма опадів

      Непрості погодні умови, зумовлені активним циклоном Тете протримаються у більшості областей України до кінця тижня.

      Наслідки негоди в Україні
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні Новини Черкас Новини Полтави Новини Кропивницького Суми
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      сьогодні , 15:13 Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      Наталія Печерська 649
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      514
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 709
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 894
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Українські вчені розробили унікальний детектор брехні
       16 жовтня 2015 , 23:27
      Загинув поранений боєць "Азову"
       28 грудня 2014 , 23:17
      Манчіні: Я планував зіграти проти України та Польщі різними складами
       8 жовтня , 21:08
      Шахтар не відпустив хавбека збірної України у топовий клуб із Росії
       22 листопада , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук