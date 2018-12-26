В Україні вирує активний циклон Тете: п'ять областей у епіцентрі снігового колапсу

Через активність циклону над Україною та спричинені ним снігові заметілі утворилися кілометрові затори, сотні автомобілів опинилися у снігових пастках. А ще серед наслідків – сотні знеструмлених осель та вимушені канікули у школах.

Під ударом холодної стихії – Черкащина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кіровоградщина і Сумщина. Комунальники, енергетики та рятувальники працюють у посиленому режимі та закликають водіїв утриматись від поїздок без нагальної потреби.

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Сніг паралізував автошляхи Полтавщини. Через складну ситуацію на дорогах тут навіть на певний час заборонять в'їзд для будь-якого транспорту, щоб дорожники могли повноцінно розчистити дорогу. У Великобагачанському районі утворився затор у 20 кілометрів довжиною. Також ускладнений рух і на трасі Золотоноша-Кременчук.



Сніг паралізував автошляхи Полтавщини

Довжелезні затори та транспорт у снігових заметах – така ситуація на автошляхах Черкащини. Через негоду тут ввели обмеження руху для фур. За дві доби рятувальники витягли зі снігових пасток понад 500 автомобілів. Як розповів один з рятувальників, тільки протягом ранку 26 грудня видобуто із заметів 66 транспортних засобів, для допомоги людям на Золотоніському кільці встановлено пункт обігріву.

Найгірша ситуація склалася у Чорнобаївському районі, тут далі ускладнений рух на трасі Борисполь-Запоріжжя. Для рятувальних робіт було додатково залучено чотири автомобілі підвищеної прохідності, багато транспорту із військової частини Золотоноші та БТР нацполіції,

– повідомив речник управління ДСНС Черкащини Віталій Шульга.

Через негоду у місцевих школах зупинили навчання. Комунальники, хоч і працюють у посиленому режимі, не всі дороги та тротуари у місті спроможні належно розчистити, подекуди снігові кучугури сягають півметра заввишки.



Довжелезні затори та транспорт у заметах – така ситуація на автошляхах Черкащини

Через складні погодні умови призупинили навчання й у школах Кропивницького. Діти вийдуть на навчання 9 січня. Ніч видалась гарячою для місцевих рятувальників. На шляхах області зі снігових заметів витягли 4 рейсові автобуси та дві карети швидкої. Загалом з кучугур визволяли більш як 80 автівок.



Через складні погодні умови призупинили навчання й у школах Кропивницького

На Сумщині за дві доби випала місячна норма опадів. Найбільше засипало південні райони – там сильні пориви вітру утворювали снігові замети заввишки до метра. Снігоочисна техніка працює цілодобово, рятувальники за минулу добу допомогли вибратися із снігових пасток понад 60 транспортним засобам. Наразі сніжити перестало, але, за прогнозами синоптиків, опади продовжаться вночі.



На Сумщині за дві доби випала місячна норма опадів

Непрості погодні умови, зумовлені активним циклоном Тете протримаються у більшості областей України до кінця тижня.