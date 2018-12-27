Жителі 7 областей України ризикують отримати посилки із запізненням

Через складі погодні умови, що охопили Україну, у семи областях очікуються проблеми із доставкою кореспонденції і посилок.

Про це повідомляє "Укрпошта" на своєму офіційному сайті.

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За словами представників державного підприємства, затримки доставки пошти є можливими у Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій і Черкаській областях.

Також в "Укрпошті" запевнили, що вони роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції у вказані регіони.



Регіони України, де є можливими затримки доставки пошти

Нагадаємо, погіршення погоди в Україні сталося через вплив активного циклону Тете, внаслідок чого щонайменше п’ять українських областей (Черкащина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Сумщина) опинилися у сніговому полоні.