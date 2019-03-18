09:31
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Жители Москвы протестовали против аннексии Крыма: фото

      34 Читати новину українською
      Жители Москвы протестовали против аннексии Крыма
      Жители Москвы протестовали против аннексии Крыма / www.radiosvoboda.org

      В центре Москвы активисты вышли на единичные пикеты против российской аннексии Крыма.

      По информации издания "Крым.Реалии", участники акции держали в руках плакаты с различными призывами. К примеру, "Крым.Итоги", где были указаны имена украинцев, находящихся в плену РФ, "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

      Читайте также: Россия может провести в Крыму еще один "референдум", заселяет полуостров русскими, – Меджлис

      Активист из России Константин Котов вышел на площадь с плакатом "Крым – это Украина". По его словам, к нему подходили правоохранители и проверяли документы, однако, к счастью, задержанных нет.

      крим москва
      Активист с плакатом "Крым – это Украина"

      крим москва
      Плакат с украинскими политзаключенными

      Однако россиян акция протеста возмутила. Они подходили к участникам и уверяли: "Крым – это Россия, всегда был русским, только Хрущев его отдал". Прохожие просили "не портить им праздник".

      москва крим
      Правоохранители лишь проверяли документы активистов

      "Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", – добавил активист Котов.

      Как Россия аннексировала Крым?
      20 февраля 2014 года – это официальная дата, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма. На полуострове появились российские военные в форме без опознавательных знаков. Параллельно Россия перекидывала на полуостров группировки из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

      16 марта 2014 года на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове произошел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.

      Что нужно знать об аннексии Крыма: смотрите видео

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 18 марта: неделя начнется с солнца и уверенного "плюса"
      сегодня
      1021
      Теги: Протесты Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 135
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 09:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 1172
      Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      сегодня , 07:02 Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      Настя Сукач 3477
      Російські "гачки" в біографіях кандидатів і кадровий маневр Порошенка: топ-5 блогів тижня
      17 марта , 22:00 Російські "гачки" в біографіях кандидатів і кадровий маневр Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1097
      Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      17 марта , 20:00 Аудит в "Укроборонпромі": чому Порошенко обвів всіх навколо пальця
      Віталій Шабунін 994
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук