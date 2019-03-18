Жители Москвы протестовали против аннексии Крыма: фото

В центре Москвы активисты вышли на единичные пикеты против российской аннексии Крыма.

По информации издания "Крым.Реалии", участники акции держали в руках плакаты с различными призывами. К примеру, "Крым.Итоги", где были указаны имена украинцев, находящихся в плену РФ, "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".

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Активист из России Константин Котов вышел на площадь с плакатом "Крым – это Украина". По его словам, к нему подходили правоохранители и проверяли документы, однако, к счастью, задержанных нет.



Активист с плакатом "Крым – это Украина"



Плакат с украинскими политзаключенными

Однако россиян акция протеста возмутила. Они подходили к участникам и уверяли: "Крым – это Россия, всегда был русским, только Хрущев его отдал". Прохожие просили "не портить им праздник".



Правоохранители лишь проверяли документы активистов

"Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют здесь стоять. Обещала отправить фото в ФСБ", – добавил активист Котов.

Как Россия аннексировала Крым?

20 февраля 2014 года – это официальная дата, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма. На полуострове появились российские военные в форме без опознавательных знаков. Параллельно Россия перекидывала на полуостров группировки из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта 2014 года на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове произошел так называемый "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.



Украина не могла помешать аннексии Крыма, ведь плана действий не было, а украинская армия разрушалась годами.

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