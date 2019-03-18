Жителі Москви протестували проти анексії Криму: фото

У центрі Москві активісти вийшли на одиничні пікети проти російської анексії Криму.

За інформацією видання "Крим.Реалії", учасники акції тримали у руках плакати з різноманітними закликами. До прикладу, "Крим.Підсумки", де було вказано імена українців, які перебувають в полоні РФ, "Список Олега Сенцова", "Крим вам замість пенсій".

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Активіст з Росії Костянтин Котов вийшов на площу з плакатом "Крим – це Україна". За його словами, до нього підходили правоохоронці та перевіряли документи, однак, на щастя, затриманих немає.



Активіст з плакатом "Крим – це Україна"



Плакат з українськими політв'язнями

Однак росіян акція протесту обурила. Вони підходили до учасників та запевняли: "Крим – це Росія, завжди був російським, тільки Хрущов його віддав". Перехожі просили "не псувати їм свято".



Правоохоронці лише перевіряли документи активістів

"Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла відправити фото в ФСБ", – додав активіст Котов.

Як Росія анексувала Крим?

20 лютого 2014 року – це офіційна дата, коли Російська Федерація почала окупацію Криму. На півострові з'явились російські військові у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно Росія перекидала на півострів угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



16 березня 2014 року на вже окупованому на той момент росіянами українському півострові відбувся так званий "референдум" про приєднання півострова до РФ. Сам "референдум" був незаконним, а результати сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

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