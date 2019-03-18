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      Жителі Москви протестували проти анексії Криму: фото

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      Жителі Москви протестували проти анексії Криму
      Жителі Москви протестували проти анексії Криму / www.radiosvoboda.org

      У центрі Москві активісти вийшли на одиничні пікети проти російської анексії Криму.

      За інформацією видання "Крим.Реалії", учасники акції тримали у руках плакати з різноманітними закликами. До прикладу, "Крим.Підсумки", де було вказано імена українців, які перебувають в полоні РФ, "Список Олега Сенцова", "Крим вам замість пенсій".

      Читайте також: Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс

      Активіст з Росії Костянтин Котов вийшов на площу з плакатом "Крим – це Україна". За його словами, до нього підходили правоохоронці та перевіряли документи, однак, на щастя, затриманих немає. 

      крим москва
      Активіст з плакатом "Крим – це Україна"

      крим москва
      Плакат з українськими політв'язнями 

      Однак росіян акція протесту обурила. Вони підходили до учасників та запевняли: "Крим – це Росія, завжди був російським, тільки Хрущов його віддав". Перехожі просили "не псувати їм свято".

      москва крим
      Правоохоронці лише перевіряли документи активістів 

      "Одна жінка, яка сказала, що сама з Криму, намагалася вирвати у мене плакат і обурювалася, як це нам дозволяють тут стояти. Обіцяла відправити фото в ФСБ", – додав активіст Котов.

      Як Росія анексувала Крим?
      20 лютого 2014 року – це офіційна дата, коли Російська Федерація почала окупацію Криму. На півострові з'явились російські військові у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно Росія перекидала на півострів угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року на вже окупованому на той момент росіянами українському півострові відбувся так званий "референдум" про приєднання півострова до РФ. Сам "референдум" був незаконним, а результати сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

      Що потрібно знати про анексію Криму: дивіться відео

       

      blog_ava
      Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс
      сьогодні
      1535
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Протести
      Джерело: 24 Канал
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