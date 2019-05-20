Жители Сум превратили свой подъезд в библиотеку

В Сумах жители одной из многоэтажек просто в подъезде создали библиотеку. А началось все с того, что парень повесил полку и положил на нее несколько книг. Однако, идея так понравилась его соседям, что книжный фонд очень быстро разросся.

На полках в подъезде можно найти произведения английского писателя Чарльза Диккенса и других классиков художественной литературы. А еще детские издания, учебники, справочники и романы.

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С коллекцией книг журналистов 24 канала знакомит Ярослав. Именно он начал эту необычную библиотеку. Житель подъезда отметил, что все началось с одной полки и пары книг. Впоследствии его соседи поддержали инициативу и начали приносить свои книги из дома. Сейчас библиотека насчитывает до 400 книг. Пришлось даже добавлять еще стеллажи на других этажах, так как литературы столько, что не помещалась на одном этаже.



Сумчане сделали библиотеку в подъезде

Эту библиотеку называют народной, ведь все держится на честном слове. Жители подъезда берут книги, читают и обязательно возвращают. За два года не было ни одной кражи. Взять книги можно абсолютно бесплатно. Главное – оставить об этом запись в специальном формуляре. За порядком в необычной библиотеке следят неравнодушные соседи.

Всем людям нравится, когда чисто и красиво, благоухают цветы. Но этого, к сожалению, никто не делает. Нужно начинать с себя,

– отметила жительница подъезда Алла Синицына.

На этом инициативность жильцов дома не заканчивается. Они планируют установить новые полки с книгами до 5-го этажа.