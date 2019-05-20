Жителі Сум перетворили свій під'їзд на бібліотеку

У Сумах мешканці однієї з багатоповерхівок просто у під'їзді створили бібліотеку. А почалося все з того, що хлопець повісив полицю та поклав на неї декілька книг. Однак, ідея так сподобалася його сусідам, що книжковий фонд дуже швидко розрісся.

На полицях у під'їзді можна знайти твори англійського письменника Чарльза Діккенса та інших класиків художньої літератури. А ще дитячі видання, підручники, довідники та романи.

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З колекцією книг журналістів 24 каналу знайомить Ярослав. Саме він започаткував цю незвичну бібліотеку. Мешканець під'їзду зазначив, що все почалося з однієї полиці та пари книжок. Згодом його сусіди підтримали ініціативу та почали приносити свої книжки з дому. Наразі бібліотека налічує аж 400 книг. Довелося навіть додавати ще стелажі на інших поверхах, бо літератури стільки, що не вміщалася на одному поверсі.



Сумчани зробили бібліотеку у під'їзді

Цю бібліотеку називаються народною, адже усе тримається на чесному слові. Мешканці під'їзду беруть книги, читають і обов'язково повертають. За два роки не було жодної крадіжки. Взяти книги можна абсолютно безкоштовно. Головне – залишити про це запис у спеціальному формулярі. За порядком у незвичній бібліотеці стежать небайдужі сусіди.

Всім людям подобається, коли чисто та гарно, пахнуть квіти. Але цього, на жаль, ніхто не робить. Потрібно починати з себе,

– наголосила мешканка під'їзду Алла Сініцина.

На цьому ініціативність мешканців будинку не закінчується. вони планують встановити нові полиці з книгами аж до 5-го поверху.