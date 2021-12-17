Детали об ограничениях раскрыл житель приграничного города Синыйджу. Источники рассказали СМИ, что с такими ограничениями приходится мириться не впервые.

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В прошлом многих людей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения во время траура, арестовали как идеологических преступников. Их забрали и больше никогда не видели,

– говорится в сообщении.

Под запретом также оказались празднования Дня рождения. Кроме того, если во время траура умирает кто-то из членов семьи, громко плакать – запрещено. Тело можно будет вынести из дома лишь после завершения траура.

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