Деталі про обмеження розкрив житель прикордонного міста Сінийджу. Джерела розповіли ЗМІ, що з такими обмеженнями доводиться миритися не вперше.
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У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп'яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили,
– мовиться у повідомленні.
Під забороною також опинилися святкування Дня народження. Окрім того, якщо під час жалоби помирає хтось з членів сім'ї, голосно плакати – заборонено. Тіло можна буде винести з дому лише після завершення жалоби.
Смерть Кім Чен Іра: головне
- Екслідер КНДР Кім Чен Ір пішов з життя 17 грудня 2011 року. Йому було 69 років.
- В офіційному повідомленні мовилося, що смерть настала внаслідок "фізичної і розумової перевтоми".
- Кім Чен Ір помер під час візиту до Пхеньяна.
- Згодом оприлюднили інформацію, що політик помер він інфаркту.
- Спадкоємцем покійного став його син – Кім Чен Ин.