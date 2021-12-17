Деталі про обмеження розкрив житель прикордонного міста Сінийджу. Джерела розповіли ЗМІ, що з такими обмеженнями доводиться миритися не вперше.

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У минулому багатьох людей, яких упіймали у стані алкогольного сп'яніння під час жалоби, заарештували як ідеологічних злочинців. Їх забрали і більше ніколи не бачили,

– мовиться у повідомленні.

Під забороною також опинилися святкування Дня народження. Окрім того, якщо під час жалоби помирає хтось з членів сім'ї, голосно плакати – заборонено. Тіло можна буде винести з дому лише після завершення жалоби.

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