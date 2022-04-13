Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Заметьте Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил, – Живицкий рассказал хорошие новости из Сумщины

Эвакуироваться из области пока не нужно

По словам главы Сумской ОВА, украинские защитники прилагают все усилия, чтобы российский враг не катался по территории области, как у себя дома. Наши военные делают все возможное, чтобы не допустить оккупанта в Сумскую область.

Я обращаюсь к жителям Сумщины: покидать территорию Сумской области сейчас не нужно. В случае, если будет какая-либо угроза, мы обязательно вам сообщим,

– заявил Живицкий.

Он также добавил, что местные власти будут способствовать тому, чтобы население вовремя смогло уехать с территории. В то же время, сейчас такой угрозы нет.

Сумщина возвращается к жизни

Ранее Живицкий сообщил, что в городе работают все службы, которые обеспечивают возобновление жизнедеятельности. Восстанавливается и внутриобластное соединение, работа предприятий, производств и аграрного сектора.

Он также призвал всех, кто может сегодня работать, – делать это. Так как нужно выходить на работу, поднимать область и экономику региона.

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