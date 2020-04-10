Жителям Прикарпатья рекомендуют не покидать дома во время выходных
В Ивано-Франковской области на 11–12 апреля введены дополнительные карантинные ограничения. Так, жителей региона просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6 утра понедельника.
Соответствующее обращение к жителям области записал временный исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
Я записал обращение к землякам с основным требованием насчет выхода из дома на выходных с 13:00 субботы, до 6:00 понедельника. Ответственно остаемся дома, не выходим на улицу. Я надеюсь на ваше понимание,
– отметил он.
Соответствующее обращение он сделал во время брифинга. Кроме того, глава области сообщил о ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Брифинг Федорива по ситуации с COVID-19 На Прикарпатье: видео
Заметим, что подобные рекомендации уже ввели в ряде других западных регионов.
Так, на Закарпатье жителям области приказали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля. В указанное время правоохранители будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. В Закарпатской ОГА отметили: нарушителям требования не удастся избежать штрафа.
Просят не выходить из дома также жителей Волыни и Буковины. А вот местная власть Львовщины уверяет: комендантский час вводить на выходных не будут, а вот усиленный контроль за выполнением карантинных мероприятий устроят. Также не вводят комендантский час в Тернополе.
Какова ситуация с коронавирусом на Прикарпатье?На Прикарпатье значительно увеличилось количество инфицированных COVID-19. Область сейчас занимает третью позицию в антирейтинге по Украине. По состоянию на 10 апреля там 254 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Также там зафиксировано больше всего смертей от осложнений, вызванных COVID-19, – 17.
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