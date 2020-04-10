15:07
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Жителям Прикарпаття рекомендують не покидати домівки під час вихідних

      - Читать новость на русском
      На Прикарпатті людям рекомендують не виходити на вулицю вихідними / karpaty.life

      В Івано-Франківській області на 11 – 12 квітня введені додаткові карантинні обмеження. Так, жителів регіону просять не виходити з дому від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка.

      Відповідне звернення до жителів області записав тимчасовий виконувач обов’язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

      Я записав звернення до краян з основною вимогою, щоб вони залишалися вдома на вихідних із 13:00 суботи до 6:00 понеділка. Відповідально залишаймося вдома, не виходьмо на вулицю. Я сподіваюся на ваше розуміння,
      – зауважив він.

      Відповідне звернення він зробив під час брифінгу. Окрім того, очільник області повідомив про ситуацію із поширенням коронавірусу у регіоні.

      Брифінг Федоріва щодо ситуації з COVID-19 на Прикарпатті: відео

      Зауважимо, що схожі рекомендації вже запровадили у низці інших західних регіонів.

      Так, на Закарпатті жителям області наказали не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня. Натомість у зазначений час правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. У Закарпатській ОДА зауважили: порушникам вимоги не вдасться уникнути штрафу.

      Просять не виходити з дому також жителів Волині та Буковини. А ось місцева влада Львівщини запевняє: комендантську годину вводити на вихідних не будуть, а ось посилений контроль за виконанням карантинних заходів влаштують. Так само не вводять комендантську годину у Тернополі.

      Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті? На Прикарпатті значно збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Область зараз займає третю позицію в антирейтингу по Україні. Станом на 10 квітня там 254 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. Також там зафіксовано найбільше смертей від ускладнень, спричинених COVID-19, – 17.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Новини Івано-Франківська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:30 Кому вигідно перекручувати дійсність? Росії, опоблоку та Коломойському
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 12:00 "Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи
      Юрій Бутусов