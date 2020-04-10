Жителям Прикарпаття рекомендують не покидати домівки під час вихідних

В Івано-Франківській області на 11 – 12 квітня введені додаткові карантинні обмеження. Так, жителів регіону просять не виходити з дому від 13:00 суботи до 6 ранку понеділка.

Відповідне звернення до жителів області записав тимчасовий виконувач обов’язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Я записав звернення до краян з основною вимогою, щоб вони залишалися вдома на вихідних із 13:00 суботи до 6:00 понеділка. Відповідально залишаймося вдома, не виходьмо на вулицю. Я сподіваюся на ваше розуміння,

– зауважив він.

Відповідне звернення він зробив під час брифінгу. Окрім того, очільник області повідомив про ситуацію із поширенням коронавірусу у регіоні.

Брифінг Федоріва щодо ситуації з COVID-19 на Прикарпатті: відео

Зауважимо, що схожі рекомендації вже запровадили у низці інших західних регіонів.

Так, на Закарпатті жителям області наказали не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня. Натомість у зазначений час правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. У Закарпатській ОДА зауважили: порушникам вимоги не вдасться уникнути штрафу.

Просять не виходити з дому також жителів Волині та Буковини. А ось місцева влада Львівщини запевняє: комендантську годину вводити на вихідних не будуть, а ось посилений контроль за виконанням карантинних заходів влаштують. Так само не вводять комендантську годину у Тернополі.

Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті? На Прикарпатті значно збільшилася кількість інфікованих COVID-19. Область зараз займає третю позицію в антирейтингу по Україні. Станом на 10 квітня там 254 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. Також там зафіксовано найбільше смертей від ускладнень, спричинених COVID-19, – 17.