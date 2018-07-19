Жителям российского города выдают питьевую воду за паспортом

Жителям российского города Североуральск выдают питьевую воду за паспортом, к тому же – только два литра одному человеку. Причиной таких мер является обвал русла реки Кальи.

Именно оттуда велся водозабор для города, впрочем, теперь вода непригодна для питья, передает русская служба "Радио Свобода".

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Власть города организовала пункты выдачи питьевой воды, но там ее выдают по спискам. Ограничение: два литра воды на человека. При этом, как передают местные СМИ, подвоз воды с пунктов выдачи уже несколько раз срывался, а в магазинах она закончилась еще 17 июля.

Тем временем, в МЧС РФ заявляют, что контролируют процесс, а причин для паники нет.

В свою очередь, губернатор российской области, в которой произошла чрезвычайная ситуация уверяет, что жители Североуральска уже совсем скоро будут иметь необходимое количество питьевой воды.