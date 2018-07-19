11:44
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Жителям российского города выдают питьевую воду за паспортом

207 Читати новину українською
В Североуральске – коллапс с питьевой водой
В Североуральске – коллапс с питьевой водой / kommersant.ru

Жителям российского города Североуральск выдают питьевую воду за паспортом, к тому же – только два литра одному человеку. Причиной таких мер является обвал русла реки Кальи.

Именно оттуда велся водозабор для города, впрочем, теперь вода непригодна для питья, передает русская служба "Радио Свобода".

Читайте также: Можно ли избежать коллапса с питьевой водой в Украине: объяснение эксперта

Власть города организовала пункты выдачи питьевой воды, но там ее выдают по спискам. Ограничение: два литра воды на человека. При этом, как передают местные СМИ, подвоз воды с пунктов выдачи уже несколько раз срывался, а в магазинах она закончилась еще 17 июля.

Тем временем, в МЧС РФ заявляют, что контролируют процесс, а причин для паники нет.

В свою очередь, губернатор российской области, в которой произошла чрезвычайная ситуация уверяет, что жители Североуральска уже совсем скоро будут иметь необходимое количество питьевой воды.

 

Распорядился срочно организовать экстренное снабжение питьевой водой в городе Североуральске, где из-за обвала русла реки Калья начались перебои с водоснабжением. Сейчас это приоритетная задача для областных властей. В ближайшие часы жители получат достаточное количество воды для своих нужд. В кратчайшие сроки будет возобновлено нормальное регулярное водоснабжение. Уже после этого будем разбираться в причинах случившегося и смотреть, как вели себя должностные лица в городе.

Допис, поширений Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

 

Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
сегодня, 10:02 Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?
353
Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
сегодня, 08:46 Виталию Кличку 47 – интересные факты из жизни
Блог Медіа 770
Оператор метко потроллил мэра Москвы: снимал интервью с лапшой на ушах
сегодня, 10:25 Оператор метко потроллил мэра Москвы: снимал интервью с лапшой на ушах
169
Кривые зубы и толстенькая: как выглядела Ольга Фреймут в 20 лет
сегодня, 09:01 Кривые зубы и толстенькая: как выглядела Ольга Фреймут в 20 лет
1275
Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
сегодня, 08:00 Почему мир меняется так быстро, что люди не успевают адаптироваться
Павло Казарін 130
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В жилище Рубана провели обыски, – СМИ
 9 марта , 04:33
Московские цены, и низкие зарплаты: как выживают люди в аннексированном Крыму
 21 января , 21:18
Мэру Одессы Труханову заочно сообщили о подозрении
 13 февраля , 18:06
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук