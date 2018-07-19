Жителям російського міста видають питну воду за паспортом

Жителям російського міста Сєвероуральськ видають питну воду за паспортом, до того ж – лише два літри одній людині. Причиною таких заходів є обвал русла ріки Кальї.

Саме звідти вівся водозабір для міста, втім, тепер вода непридатна для пиття, передає російська служба "Радіо Свобода".

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Влада міста організувала пункти видачі питної води, але там її видають за списками. Обмеження: два літри води на людину. При цьому, як передають місцеві ЗМІ, підвоз води до пунктів видачі вже декілька разів зривався, а в магазинах вона закінчилась ще 17 липня.

Тим часом, в МНС РФ заявляють, що контролюють процес, а причин для паніки немає.

Своєю чергою, губернатор російської області, в якій сталася надзвичайна ситуація запевняє, що мешканці Сєвєроуральська вже зовсім скоро матимуть необхідну кількість питної води.