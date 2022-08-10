Последний раз говорили 28 февраля, он в плену, жив, – жительница Мариуполя о муже-защитнике

Жительница Мариуполя рассказала о своем муже-защитнике, который сейчас находится в плену. В последний раз она говорила с ним еще в феврале.

Мужчину зовут Игорь. Его жена Оксана рассказывает, что это светлый, добрый и мужественный человек.

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Ушел защищать страну еще в 2014 году

Когда началась российская агрессия в 2014 году, Игорь отправился защищать страну. Он был в Широкино Донецкой области. После полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Игорь ушел в военкомат, через 2 дня ему дали оружие и он стал защищать Мариуполь.

Мне больно, потому что его сейчас нет рядом. Но это не только моего мужа. Многие люди защищают страну и мы очень им за это благодарны,

– подчеркивает женщина.

С 24 февраля Оксане удалось дважды пообщаться с мужем. Последний раз – 28 февраля.

Игорь в плену, но жив

Женщина рассказала, что сейчас мужчина находится в плену. Она знает, что Игорь жив. Об этом Оксане рассказали другие защитники Мариуполя, которым удалось вернуть домой. Тогда Игорь был в Еленовке.

"После теракта, пожалуй, ни один из нас не знает, где сейчас ребята. Но я уверена, что он жив. Буду надеяться, что его хоть немного подлечили, потому что был ранен", – добавила Оксана.

Она надеется на скорый обмен. Все защитники должны находиться дома.

Смотрите разговор с Оксаной Дубик в видеоформате: