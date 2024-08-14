В сети опубликовали новое видео из Курской области. Как сообщается, на нем жительница Суджи раскритиковала российского диктатора Путина.

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Россия уже достала

Россиянка продемонстрировала, что чрезвычайно положительно относится к событиям, которые происходят в Курской области. Она устала от Путина и его лжи.

Да здравствует суджанская народная республика. Раша уже достала. Сил нет. Достал терроризм. Путин – *****. Украине – слава!

– подчеркнула местная жительница.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны продолжают идти вперед в Курской области. На отдельных участках удалось продвинуться от 1 – до 2 километров. Также удалось поймать еще более 100 российских пленных.

Параллельно источники 24 Канала сообщили, что украинские спецслужбы совершили атаку аж на четыре вражеских аэродрома возле Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска. Удар оказался результативным.