Российские оккупанты стирают с лица земли города и села. Враг убивает взрослых и детей. На освобожденных территориях находят многочисленные пыточные. Между тем, по данным суда, жительница Сумской области в течение апреля – июня 2022 года прославляли оккупантов за их военные преступления.

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В марте 2023 года женщина начала сдавать оккупантам данные о:

блокпосты;

позициях ВСУ;

местах дислокации военных и техники в приграничье на территории Сумской области.

Это продолжалось до июля 2023 года. Далее женщину, к счастью, задержали.

Что заявила женщина

Во время суда женщина заявила, что чувствует ностальнию по СССР, потому что это – вроде бы время "юности и молодости". Кроме того, она заявила, что выступала против вступления Украины в ЕС. В лучших традициях российской пропаганды женщина повторила бред оккупантов о "перевороте 2014 года".

Также она признала, что действительно прославляла оккупантов. В частности, Рамзана Кадырова. По версии женщины, преступник якобы "не говорил ничего плохого об Украине".