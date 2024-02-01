Російські окупанти стирають з лиця землі міста й села. Ворог вбиває дорослих і дітей. На звільнених територіях знаходять численні катівні. Тим часом, за даними суду, жителька Сумської області упродовж квітня – червня 2022 року прославляли окупантів за їхні військові злочини.

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У березні 2023 року жінка почала здавати окупантам дані про:

блокпости;

позиції ЗСУ;

місця дислокації військових та техніки у прикордонні на території Сумської області.

Це тривало до липня 2023 року. Далі жінку, на щастя, затримали.

Що заявила жінка

Під час суду жінка заявила, що відчуває ностальгію за СРСР, бо це – начебто час "юності та молодості". Окрім того, вона заявила, що виступала проти вступу України до ЄС. У найкращих традиціях російської пропаганди жінка повторила маячню окупантів про "переворот 2014 року".

Також вона визнала, що справді прославляла окупантів. Зокрема, Рамзана Кадирова. За версією жінки, злочинець начебто "не говорив нічого поганого про Україну".