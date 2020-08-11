24-летней девушке из Запорожской области, которая продавала видео с жестоким издевательством над животными, полиция выдвинула обвинения. Ей грозит до 8 лет заключения.

Девушка снимала видео со сценами издевательств над животными и видео порнографического характера и продавала их на тематических форумах, установили в киберполиции.

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На основании выводов первой экспертизы правоохранители объявили истязательнице подозрение в совершении таких правонарушений:

ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

жестокое обращение с животными.

Один видеоролик с пытками животных стоил примерно 2 тысячи гривен. Часть материалов подозреваемая публиковала также в соцсетях для свободного доступа. В полиции отметили, что девушка снимала такие видео "под заказ".

Правоохранители уже провели обыск в доме подозреваемой и изъяли:

компьютерную технику;

жесткие диски;

мобильные телефоны;

банковские карты.

Следователь назначил экспертизы изъятых аудио- и видеофайлов. Правоохранители также устанавливают других лиц, причастных к этому делу.

Что известно о живодерах из Запорожской области

В Запорожье разоблачили группу людей, которые жестоко издевались над животными и снимали это на видео. Потом они публиковали ролики в закрытой группе ВКонтакте, требуя за доступ к контенту примерно 50 долларов. О злоумышленниках удалось узнать благодаря активистам, которые начали распространять в соцсетях информацию о пытках животных. 6 августа полиция задержала живодеров, но на время проведения следственной экспертизы их отпустили домой.

Ночью 11 августа разъяренные люди решили совершить самосуд над истязателями. Они подожгли дом и автомобиль злоумышленников и избили организатора группы. Видео инцидента появилось в одной из соцсетей.