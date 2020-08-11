24-річній дівчині із Запорізької області, яка продавала відео з жорстоким знущанням над тваринами, поліція висунула обвинувачення. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Дівчина знімала відео зі сценами знущань над тваринами та відео порнографічного характеру і продавала їх на тематичних форумах, встановили у кіберполіції.

До теми Знімали порно з нерухомими тваринами: групу шкуродерів-збоченців викрили на Запоріжжі

На підставі висновків першої експертизи правоохоронці оголосили катівниці підозру у вчиненні таких правопорушень:

ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;

жорстоке поводження з тваринами.

Один відеоролик з катуваннями тварин коштував приблизно 2 тисячі гривень. Частину матеріалів підозрювана публікувала також у соцмережах для вільного доступу. У поліції зазначили, що дівчина знімала такі відео "під замовлення".

Правоохоронці вже провели обшук у будинку підозрюваної та вилучили:

комп'ютерну техніку;

жорсткі диски;

мобільні телефони;

банківські картки.

Слідчий призначив експертизи вилучених аудіо- та відеофайлів. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, причетних до цієї справи.

Що відомо про шкуродерів із Запорізької області

На Запоріжжі викрили групу людей, які жорстоко знущалися над тваринами та знімали це на відео. Потім вони публікували ролики у закритій групі Вконтакте, вимагаючи за доступ до контенту приблизно 50 доларів. Про зловмисників вдалося дізнатись завдяки активістам, які почали поширювати у соцмережах інформацію про катування тварин. 6 серпня поліція затримала шкуродерів, але на час проведення слідчої експертизи їх відпустили додому.

Вночі 11 серпня розлючені люди вирішили вчинити самосуд над катівниками. Вони підпалили будинок та автомобіль зловмисників і побили організатора групи. Відео інциденту з'явилось у одній з соцмереж.