Решение о введении более жестких ограничений в городе 19 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В Житомире ужесточают карантин

С 23 октября в городе введут дополнительные ограничения в работе продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг.

Какаие ограничения там будут действовать

1 человек на 10 квадратных метров;

не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции минимум 2 метра;

на рынке можно работать только при наличии сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, сделанный не позднее чем за 72 часа,

допуск посетителей лишь в защитных масках.

Ответственными за соблюдение карантинных мероприятий являются руководители компаний.

Также в Житомире вводят дополнительные ограничения в работе заведений питания

до 50% заполненности из расчета не более 4 человек за столиком на расстоянии в 2 метра между столиками,

сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения,

допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты.

Кроме того, время работы заведений будет ограничено: с 6:00 до 23:00.

Гостиницы и хостелы смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников учреждения.

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