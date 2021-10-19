Решение о введении более жестких ограничений в городе 19 октября приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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В Житомире ужесточают карантин
С 23 октября в городе введут дополнительные ограничения в работе продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг.
Какаие ограничения там будут действовать
- 1 человек на 10 квадратных метров;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции минимум 2 метра;
- на рынке можно работать только при наличии сертификатов о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, сделанный не позднее чем за 72 часа,
- допуск посетителей лишь в защитных масках.
Ответственными за соблюдение карантинных мероприятий являются руководители компаний.
Также в Житомире вводят дополнительные ограничения в работе заведений питания
- до 50% заполненности из расчета не более 4 человек за столиком на расстоянии в 2 метра между столиками,
- сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения,
- допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты.
Кроме того, время работы заведений будет ограничено: с 6:00 до 23:00.
Гостиницы и хостелы смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста у 100% работников учреждения.
Ситуация с коронавирусом на Житомирщине: основное
- В течение 18 октября в Житомирской области коронавирус подтвердили у 202 местных жителей. Всего за время эпидемии недуг обнаружили у 103 812 человек, выздоровели 91 740, умерли – 2 168.
- Прививку от COVID-19 уже получил 459 551 житель области, за последние сутки – 5 104 человека.