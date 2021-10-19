Рішення щодо введення жорсткіших обмежень у місті 19 жовтня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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У Житомирі посилюють карантин
З 23 жовтня у місті введуть додаткові обмеження щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, а також торговельних центрів, підприємств торгівлі та сфери послуг.
Які обмеження там діятимуть
- 1 людина на 10 квадратних метрів;
- не більше 50% заповненості торгової площі з дотриманням соціальної дистанції у щонайменше 2 метри;
- на ринку можна працювати тільки за наявності сертифікатів про вакцинацію або негативних ПЛР-тестів, зроблений не пізніше ніж за 72 години,
- допуск відвідувачів лише в захисних масках.
Відповідальними за дотримання карантинних заходів є керівники компаній.
Також у Житомирі вводять додаткові обмеження щодо роботи закладів харчування
- до 50% заповненості з розрахунку не більше 4 людей за столиком на відстані у 2 метри між столиками,
- сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест для 100% працівників закладу,
- допуск відвідувачів до закладу і при замовленні тільки в засобах захисту.
Крім того, час роботи закладів буде обмежений: від 6:00 до 23:00.
Готелі та хостели зможуть працювати при наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тест у 100% працівників закладу.
Ситуація з коронавірусом на Житомирщині: основне
- Протягом 18 жовтня у Житомирській області коронавірус підтвердили у 202 місцевих жителів. Загалом за час епідемії недугу виявили у 103 812 людей, одужали 91 740, померли – 2 168.
- Щеплення від COVID-19 вже отримав 459 551 житель області, за останню добу – 5 104 осіб.