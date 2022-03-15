Житомир, Десна, Остер и Белая Церковь – воздушная тревога

В Житомире, Десне, Остре и Белой Церкви воют сирены – объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытия.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации 15 марта около 01:30.

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Десна, Остер, Белая Церковь – воздушная тревога,

– пишут журналисты.

В то же время приложение "Воздушная тревога" подало сигнал угрозы в Житомире, всем пройти в укрытие.

Отмечаем, сирена информирует граждан о возможном ракетном ударе. Люди должны немедленно спуститься в хранилище и находиться там до дальнейших инструкций.