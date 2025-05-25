Об этом сообщают местные телеграм-сообщества и мониторы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Тернополе, Житомире и Хмельницком 25 мая: что известно

Воздушную тревогу по всей Украине объявили около 2 ночи. В это время в небе находились вражеские ударные БПЛА, и добавилась угроза от баллистического вооружения и крылатых ракет как воздушного, так и морского базирования.

Российская армия подняла в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-96МС, а затем запустила в "Калибры".

Воздушные силы рассказывали о движении ракет. В это время, ближе к 3 утра, местные жители из Тернополя и Житомира начали писать, что слышат звуки взрывов. Мониторинговые сообщества писали, что туда направлялись ракеты.

Чуть позже, ближе к 4 утра, о взрывах в Хмельницкой области написали местные сообщества в телеграме.

В общем, около двух десятков "Калибров", по подсчетам мониторинговых сообществ, пролетали в украинском небе. Часть из них направлялась на несколько областей Запада Украины.

Тревога по состоянию на момент публикации сохраняется, угроза от ракет продолжается.

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