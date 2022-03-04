Житомир, Лубны, Миргород – тревога

В Лубнах и Миргороде Полтавской области и Житомире – воздушная тревога. Всем немедленно нужно пройти в укрытие.

В городе Лубны – угроза ракетного удара. В 22:25 начали раздаваться сирены. В городе Миргород тревогу объявили в 22:00.

Кстати В Каневе, Белой Церкви, Василькове – воздушная тревога

В 22:26 начали выть сирены в Житомире. Всем немедленно нужно пройти в укрытие и находиться там, пока не объявят отбой тревоги.

Пребывание в укрытии может спасти жизнь при бомбардировке или обстреле города.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!