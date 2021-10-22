Житомир станет "красным": мэр назвал вероятную дату

Житомир уверенно приближается к красной зоне. Одна из самых больших проблем и причин введения жестких ограничений – снижение количества вакцинированных.

Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он отметил, что изначально планировали ввести новые ограничения уже 23 октября, но дату решили перенести.

Важно Аж 7 областей скоро могут стать "красными": кому грозит ужесточение карантина

"Мы изначально установили субботу, 23 октября. Однако вчера сместили этот срок на вторник, чтобы за выходные люди имели возможность вакцинироваться", – пояснил мэр города.

В Житомире, как и в большинстве городов, будут предоставлять больше возможностей вакцинированным.

"На этой неделе мы провели 2 комиссии и решили установить более жесткие ограничения. Посещение магазинов, кафе и других заведений возможно только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Для того, чтобы работать, также нужна вакцинация сотрудников", – заверил Сухомлин.

Уровень вакцинации упал

В начале вакцинации в Житомире получали дозу примерно тысяча человек в сутки. Сейчас количество людей уменьшилось вдвое.

"Последняя неделя – примерно 400 – 500 человек. На выходные мы откроем дополнительные пункты вакцинации и ожидаем, что будет большой рост желающих вакцинироваться", – сказал Сухомлин.

Мэр Житомира сказал, когда город усилит карантинные ограничения: видео

COVID-19 в Украине: последние новости