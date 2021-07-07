"Пид*расов надо убивать": в Житомире вспыхнул очередной гей-скандал – фото

В ночь на 7 июля группа неизвестных развесила по городу сотни провокационных листовок. В них призывают убивать представителей ЛГБТ-сообщества.

Возмутительную листовку заметили на столбе прямо возле городского совета Житомира на Большой Бердичевской. Фото опубликовал житомирянин Андрей Шатило.

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На листовке разместили зачеркнутый радужный флаг, а рядом с ним кельтский крест, являющийся одним из символов ультраправых. Автор листовки подчеркнул: "Не бояться под*расов", а "убивать их".

Это вообще нормально? Как жить рядом с людьми, которые призывают к убийствам житомирян?,

– написал Андрей Шатило.



Гомофобная открытка в Житомире / Фото Андрея Шатило

Реакция соцсетей

В комментариях под постом Шатило вспыхнула настоящая дискуссия. Правда, большинство людей таки осудили гомофобную листовку. Вот, что пишут житомиряне:

Я знаю 3 пары мужчин. Самые добрые люди. Живут красиво. Никого не трогают. Всегда приятно общаться. Думаю, человек, который распространяет эти листовки значительно опаснее для общества.

Поймать (автора листовки – 24 канал) и в АТО до окончания войны, пусть бы там убивали врага, заодно и самоутвердятся, покажут свою истинную сущность.

​Однако были и те, кто поддерживает "традиционные ценности". По мнению одного из комментаторов, листовку разместили якобы сами представители ЛГБТ. Все для того, чтобы "заставлять толерантных людей жалеть себя и поддерживать"