Воздушная тревога в городах была объявлена ​​около 11:30. Жители должны находиться в укрытиях до следующего сигнала, что означает отбой.

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В Житомире объявили воздушную тревогу – всем пройти в укрытие (11:32 / 10.03) 11:29.



Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,

– говорится в сообщениях.

Как только вы услышите тревогу, то немедленно идите в ближайшее укрытие, сохраняя спокойствие. Помогите спрятаться людям с инвалидностью или пожилым людям. Ведь это может спасти им жизнь.

По состоянию на 12:13 в Житомире – отбой тревоги.

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