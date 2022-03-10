Повітряну тривогу в містах оголосили близько 11:30. Жителі мають перебувати в укриттях до наступного сигналу, що означатиме – відбій.

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У Житомирі оголосили повітряну тривогу — усім пройти в укриття (11:32 / 10.03) 11:29.



Повітряна тривога у Харкові — усім в укриття,

– мовиться в повідомленнях.

Як тільки ви почуєте тривогу, то негайно йдіть в найближче укриття, зберігаючи спокій. Допоможіть сховатися людям з інвалідністю чи похилого віку. Адже це може врятувати їм життя.

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