В Житомире и Кировоградской области – воздушная тревога: всем немедленно спрятаться в укрытие
2 марта 2022 , 22:28Читати новину українською
В Житомире и Кировоградской области воют сирены – в городах объявлена воздушная тревога. Всем жителям нужно немедленно спуститься в укрытия.
О воздушной тревоге сообщили 2 марта в 22:20.
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- "Внимание! Воздушная тревога (22:20/02.03). В укрытие!", – говорится в сообщении.
- "Внимание! Вся Кировоградщина, воздушная тревога (22:20). В укрытие!", – говорится в другом сообщении.
Подчеркиваем, что люди должны находиться в убежищах, ожидая дальнейших инструкций.
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