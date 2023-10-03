Ирина Коцюба-Пацева рассказала, что неизвестный напал на нее с кастетом. По ее словам, нападающий ждал ее возле подъезда. Он четырежды ударил ее кастетом по лицу.

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"Он ждал меня возле подъезда. Четыре раза кастетом стукнул по лицу. Носа нет – складывали по кусочкам", – рассказала Ирина.

Продолжается досудебное расследование

Представительница Житомирского районного управления полиции Марина Витвицкая рассказала, что неизвестный нанес волонтеру телесные повреждения. Вечером 2 октября Ирина Коцюба-Пацева сообщила, что возле подъезда ее дома незнакомец набросился на нее.

По словам заявительницы, у нападающего в руках мог быть металлический предмет. Пострадавшую госпитализировали. Правоохранители следственно-оперативной группы Житомирского райуправления полиции на месте происшествия зафиксировали все обстоятельства и изъяли имеющуюся следовую информацию,

– сказала спикера.

Следователи проводят досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, квалифицируя событие как хулиганство. Был назначен ряд необходимых экспертиз, продолжаются необходимые поисковые мероприятия для установления причастных лиц.

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