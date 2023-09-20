На улице Русской во Львове произошло дерзкое нападение на пожилую женщину. Полиция открыла уголовное производство.
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Ни с того ни с сего ударил ножом
Событие произошло утром 19 сентября. Неизвестный мужчина ударил ножом в спину 74-летнюю местную жительницу. Женщина как раз проходила мимо, когда тот внезапно и без всяких причин причинил ей ножевое ранение. Совершив свое преступное намерение, нарушитель пытался скрыться, однако неравнодушные прохожие помешали ему это сделать. Злоумышленника задержали и вызвали полицию. Пострадавшую женщину госпитализировали.
Прибывшие на место преступления правоохранители не только установили личность мужчины, но и также выяснили, что он мог быть причастен к аналогичному нападению, которое произошло в ночь на 19 сентября. Тогда на улице Гавришкевича неизвестный несколько раз ударил ножом 25-летнюю девушку в грудь и живот. Пострадавшую доставили в больницу.
Злоумышленником оказался 35-летний местный житель.
Как накажут неадекватного львовянина
Мужчине уже сообщили о подозрении в:
- покушении на умышленное убийство, совершенное из хулиганских мотивов;
- хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия, или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
За эти действия задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Нападения с ножом: последние новости
- В Киеве во время задержания злоумышленника, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, был ранен полицейский. Нарушитель имел при себе нож и оказывал сопротивление полицейским. Одного из них он ранил ножом, однако это не помогло ему уйти от правосудия.
- В Киеве неизвестный мужчина напал с ножом на двоих детей – 10 и 11 лет. Мальчики играли на улице, когда к ним подошел прохожий. Он предложил детям помощь, чтобы построить палатку, но они отказали. Это очень возмутило злоумышленника, и он вытащил нож. Одному из мальчиков он порвал футболку, а другого ударил ножом. Ребенок был госпитализирован, а нарушителя ищет полиция.
- В городе Борисполь мужчину ударили ножом, когда он находился в автомобиле. 56-летний местный житель ударил пострадавшего в грудь. Правоохранители задержали нападавшего и открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжкого ранения.