На вулиці Руській у Львові стався зухвалий напад на літню жінку. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Безпричинно вдарив ножем

Подія трапилася вранці 19 вересня. Невідомий чоловік вдарив ножем у спину 74-річну місцеву мешканку. Жінка саме проходила повз свого кривдника, коли той раптово і без жодних на те причин завдав їй ножового поранення. Здійснивши свій злочинний намір, порушник намагався втекти, однак небайдужі перехожі завадили йому це зробити. Зловмисника затримали та викликали поліцію. Потерпілу жінку госпіталізували.

Правоохоронці, які прибули на місце злочину, не лише встановили особу чоловіка, але й також з'ясували, що він міг бути причетний до аналогічного нападу, який стався в ніч проти 19 вересня. Тоді на вулиці Гавришкевича невідомий кілька разів вдарив ножем 25-річну дівчину у груди та живіт. Постраждалу доправили до лікарні.

Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель.

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Чоловіку вже повідомили про підозру у:

замаху на умисне вбивство, скоєного з хуліганських мотивів;

хуліганстві із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

За ці дії затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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