Про цей інцидент столична поліція повідомила ввечері 11 вересня, пообіцявши пізніше надати деталі сутички.

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У столиці "ловили" "особливо тяжкого" зловмисника

Відомо, що у Києві правоохоронці намагалися затримати зловмисника, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину. Це було завдання – не з легких, адже правопорушник мав при собі ніж.

Під час затримання чоловік вдарив ножем одного з поліцейських, однак це не допомогло йому втекти від правосуддя. Співробітникам поліції вдалося надягнути на нього кайданки.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Пораненому правоохоронцю надається медична допомога.

Подібний випадок трапився у Черкасах

У Черкасах затримали чоловіка, який поранив правоохоронця з мисливської рушниці. Оперативники прибули на повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.

Під час затримання зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив правопорушника в ногу.

Аби затримати чоловіка довелося провести поліцейську спецоперацію. Зловмисника знайшли в одному з будинків, де він переховувався. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Йому загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за фактом "погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

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