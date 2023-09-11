Про цей інцидент столична поліція повідомила ввечері 11 вересня, пообіцявши пізніше надати деталі сутички.
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У столиці "ловили" "особливо тяжкого" зловмисника
Відомо, що у Києві правоохоронці намагалися затримати зловмисника, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого злочину. Це було завдання – не з легких, адже правопорушник мав при собі ніж.
Під час затримання чоловік вдарив ножем одного з поліцейських, однак це не допомогло йому втекти від правосуддя. Співробітникам поліції вдалося надягнути на нього кайданки.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Пораненому правоохоронцю надається медична допомога.
Подібний випадок трапився у Черкасах
У Черкасах затримали чоловіка, який поранив правоохоронця з мисливської рушниці. Оперативники прибули на повідомлення, що в одному з будинків на вулиці Ломоносова хтось вчинив стрілянину.
Під час затримання зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив правопорушника в ногу.
Аби затримати чоловіка довелося провести поліцейську спецоперацію. Зловмисника знайшли в одному з будинків, де він переховувався. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Йому загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за фактом "погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу".
На Київщині розслідують нападів із ножем: останні новини
- Уввечері 9 вересня в Києві на двох хлопчиків – 10 та 11 років напав невідомий чоловік. Діти гралися і намагалися звести намет. Перехожий запропонував їм свою допомогу. Коли хлопчики відмовилися – зловмисник одному з них порвав футболку, а іншого – вдарив ножем. Дитину госпіталізували, а над пошуками правопорушника працює поліція.
- Напередодні у місті Бориспіль 56-річний місцевий мешканець вдарив ножем у груди чоловіка, який перебував в автомобілі. Правоохоронці затримали нападника та відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжкого поранення.