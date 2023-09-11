Так, поліцейські розшукали львівського водія Mercedes-Benz 412 D. До речі, чоловік вже визнав свою вину.

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Поліцейські винесли постанову за кількома статтями

Напередодні 24-річний керманич опублікував у мережі відео, як він грубо порушив правила дорожнього руху на своєму автомобілі Mercedes-Benz 412D. Зокрема, зробив це 9 вересня.

Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. 24-річний чоловік визнав, що порушив і навіть вибачався. На нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями,

– зазначили в поліції.

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Водій порушував ПДР і знімав це на відео / Скриншоти Патрульної поліції

На порушника винесли постанову / Фото Патрульної поліції

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Уже не перше відео з порушеннями ПДР