Так, поліцейські розшукали львівського водія Mercedes-Benz 412 D. До речі, чоловік вже визнав свою вину.
Дивіться також "Не раз порушував ПДР, авто – незадеклароване": очільник Мінкульту відреагував на заяви ЗМІ
Поліцейські винесли постанову за кількома статтями
Напередодні 24-річний керманич опублікував у мережі відео, як він грубо порушив правила дорожнього руху на своєму автомобілі Mercedes-Benz 412D. Зокрема, зробив це 9 вересня.
Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. 24-річний чоловік визнав, що порушив і навіть вибачався. На нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями,
– зазначили в поліції.
Читайте також Уроки історії та "героїзація нацизму": як і чому Путін маніпулює темою Голокосту
Водій порушував ПДР і знімав це на відео / Скриншоти Патрульної поліції
На порушника винесли постанову / Фото Патрульної поліції
Зверніть увагу ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту
Уже не перше відео з порушеннями ПДР
- До речі, як зазначає ZAXID.NET, чоловік уже неодноразово публікував свої порушення ПДР у тіктокі. Зокрема, на одному з відео вирішив об'їхати затор на трасі по зустрічній смузі, перетнувши суцільну лінію.
- На іншому – він хизувався, як об'їжджає затор на трасі по узбіччю. Зазначив: "Як колись казав мій тато, тормоза придумали для си*унів".
- Зауважимо, що ці кадри водій-порушник уже прибрав зі своїх соцмереж.