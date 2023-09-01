Вже після призначення на посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра культури проти нього відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. До того Карандєєв не дотримався безпечної дистанції й зіткнувся з іншим автомобілем, також керував п'яним.

Дивіться також Призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра культури

Що відомо про порушення правил дорожнього руху Карандєєвим вже на новій посаді

Ростислав Карандєєв та його дружина не є власниками жодних автомобілів. Натомість на виконувача обов'язків міністра культури на початку серпня 2023 року відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Перед цим провадження було у 2019 році й в обох випадках стягувач – Управління патрульної поліції у Києві.

Сам Карандєєв у коментарі журналістам пояснив, що штраф отримав нібито за паркування у невстановленому місці, а не сплатив його вчасно тільки тому, що не встиг.

Журналісти не знайшли у Єдиному реєстрі боржників підтвердження слів Карандєєва про штраф саме за неправильне паркування. Зі слів експерта, за неправильне паркування штраф виписують на власника машини (ким Карандєєв не є).

Коли відбувається порушення правил, у людини є два тижні, щоб сплатити штраф самостійно. Далі цим займається Державна виконавча служба. Якщо людину притягають до адмінвідповідальності за неправильне паркування, то штраф виписують на власника авто,

– розповів приватний виконавець Валерій Притуляк.

За його словами, є два варіанти:

він або був поруч з паркувальниками, коли вони почали заповнювати дані про порушення;

або, якщо ви не впевнені, яке там порушення було, то, можливо, він порушив правила дорожнього руху і його зупинили поліцейські.

Експерт пояснив, що їздити на машині може і людина, яка має водійське посвідчення та не має власного авто.

Карандєєв не задекларував машину

Ростислав Карандєєв розповів, що автомобіль, на якому він їздить, належить його тестеві й цю машину їм з дружиною подарували на весілля.



Документи на машину, які надіслав Карандєєв

Її виконувач обов'язків міністра не задекларував, оскільки на момент початку користування транспортом "декларування припинилося". До листопада 2020 року Карандєєв їздив на іншому авто – Honda CRV 2004 року, який, за словами посадовця, потрапив у аварію та був серйозно пошкоджений. Водночас жодну з машин Ростислав Карандєєв не декларував.

Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК (Нацагентство з питань запобігання корупції, – 24 Канал) – вказувати чи не вказувати – було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь. Це авто батьків моєї колишньої дружини Алли, машина не була постійно в моєму користуванні. Знову ж таки – поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично. Якщо авто є у власності. Можна і не вказувати,

– розповів виконувач обов'язків міністра.

Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько пояснив – якщо машиною користувалися систематично, то її потрібно декларувати.

"На той час було роз'яснення НАЗК, що якщо суб'єкт декларування не користується майном станом на 31.12 звітного періоду, то і вказувати в декларації актив не потрібно. Однак це роз'яснення суперечило статті 46 закону і згодом взагалі було скасоване", – пояснив Валько.

Зверніть увагу! Ростислав Карандєєв у 2012 році отримав штраф 340 гривень за те, що не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з іншим автомобілем. Бувши заступником міністра у березні 2015 року, керував автомобілем п'яний. Через це суд позбавив його водійських прав на рік. Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення та рік не мав права їздити за кермом.

Карандєєв офіційно прокоментував інформацію

Після виходу матеріалу журналістів виконувач обов'язків міністра офіційно прокоментував інформацію про порушення ним правил дорожнього руху та невиконання вимог щодо декларування.

Національним агентством з питань запобігання корупції було проведено повну перевірку моєї декларації за 2020 рік. Я отримав зауваження, які були враховані у повторно поданій виправленій декларації,

– заявив політик.

Також він пояснив, що автомобіль Mazda CX5, яким він зараз користується, належить батькові його дружини.

"До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування. Після початку повномасштабної війни, я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов'язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій темі", – пообіцяв Ростислав Карандєєв.

Щодо порушення правил дорожнього руху, то він зазначив, що за останній рік він має єдиний штраф за неправильне паркування.

У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду – не кермував рік. Я повною мірою поніс відповідальність за цей інцидент перед законом,

– зазначив нинішній очільник Мінкульту.

Він також зауважив, що відкритий для оцінок та обговорень його професійної діяльності.